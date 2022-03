Jovem lusodescendente pede criatividade para combater alterações climáticas

O jovem inventor luso-germano-irlandês Fionn Ferreira, premiado em 2019 por inventar um método de separar os microplásticos da água, defende que as reivindicações ambientais das pessoas da sua geração precisam de ser encorajadas com criatividade.

“Há muitos grupos [de jovens] que protestam. Isso é um começo. Mas precisamos de mais pessoas focadas em arranjar soluções. Precisamos de comunidades mais fortes e de um sistema educativo que não tenha palas nos olhos”, argumenta Fionn Ferreira em declarações à agência Lusa numa passagem por Setúbal, terra de origem do seu pai.

Fionn defende que é “preciso trazer criatividade à ciência” e que os alunos não sejam “forçados a aprender só com exames porque a arte de criar começa com a compreensão”.

A sua invenção, que está em ‘banho-maria’ à espera de investimentos que permitam aplicá-la em larga escala, foi produto de uma inquietação que experimentou nos passeios de caiaque em Ballydehob, na costa de West Cork, no sul da Irlanda, e na Arrábida, onde costuma passar temporadas desde criança.

“Nasci à beira-mar. Sempre gostei de estar no mar, isso sempre me inspirou, e sempre gostei de inventar coisas. Comecei a ver cada vez mais plástico na água, quer no sítio onde vivia quer quando vinha a Portugal, e como isso afetava os animais”, recorda.

Quando decidiu fazer alguma coisa, “não tinha nenhum objetivo” e começou por querer saber mais: “comecei a ler estudos científicos e descobri o que eram microplásticos”, afirma Fionn Ferreira, que ficou a saber o que eram as partículas de plástico com menos de cinco milímetros a que se chamam microplásticos.

Resultam da degradação do plástico que vai parar à água, sejam sacos de plástico, garrafas ou redes de pesca, e que se fragmentam ao longo do tempo, e também de microfibras na água de lavagem da roupa e produtos de higiene.

Embora os seus efeitos a longo prazo não estejam estudados, acumulam-se nos tecidos dos seres vivos, incluindo dos seres humanos.

Foi com o que descobriu que se lançou à procura de um método de tirar microplásticos da água, começando por medi-los, filtrá-los e depois usar óleo magnetizado para os atrair, de modo a que possam ser retirados, o que lhe ocupou cerca de um ano em “três ou quatro mil tentativas”.

“No princípio, não estava à espera de nenhum resultado concreto. Também não fiquei incomodado quando não resultava, gostei de todo o processo”, afirma.

Aos 18 anos, tinha inventado um processo que funcionava e escreveu um ensaio que submeteu a uma competição científica nacional na Irlanda, que venceu, o que o levou a submeter também uma candidatura a um prémio da Feira de Ciência promovida globalmente pela gigante tecnológica Google, que também venceu em 2019.

Hoje, com 21 anos e a estudar Química na universidade de Groningen, nos Países Baixos, Fionn segue com a sua ideia e o próximo objetivo é “desenvolver um protótipo para um uso industrial” do processo que inventou, de modo a que possa ser instalado em locais de descarga de águas residuais e filtrar os microplásticos antes de entrarem nos oceanos, “onde o seu impacto é mais sentido”.

“O mundo não é assim tão grande. Na Irlanda, e depois na Arrábida, percebi que o problema dos plásticos não é pequeno, é global”, indica.

No seu ativismo científico e ambiental, segue alguns princípios que aconselha a outros jovens para “inspirar as próximas gerações”, começando por “perceber qual é a paixão de cada um, o que os incomoda”.

“Compreendam esse problema, leiam tudo o que conseguirem. E não tenham expectativas. Recorram a todas as ferramentas que possam. Nada é demasiado estranho”, advoga.

