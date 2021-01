Jovem lusodescendente morto à facada no Luxemburgo

Rafael tinha 18 anos e frequentava o liceu técnico de Bonnevoie, na capital luxemburguesa. Era um de quatro irmãos, filhos de pai português, um homem que criava os filhos sozinho e que trabalha numa empresa de materiais de construção, segundo fontes próximas da família disseram ao BOM DIA.

Uma zaragata terá estado na origem da agressão mortal na terça-feira à noite, segundo as autoridades luxemburguesas.

O jovem terá sido agredido com arma branca por dois rapazes de 15 e 17 anos que, entretanto, já foram detidos.

O jornal luxemburguês L’Essentiel falou com colegas de Rafael no liceu que afirmam tratar-se de um jovem calmo e ponderado que não falava muito. Alguns desses colegas descartam que a altercação possa estar relacionada com atividades criminosas, por exemplo ligadas à droga.

O choque dos alunos do liceu é tal que o Ministério da Educação criou uma célula de apoio psicológico para ajudar os alunos a lidarem com o traumatismo da morte de Rafael, assassinado muito perto do estabelecimento de ensino onde estudava.