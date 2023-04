Jovem lusodescendente desaparecido no Luxemburgo desde quinta-feira

O lusodescendente Camron Pereira de Sousa, 16 anos, está desaparecido desde quinta-feira passada no Luxemburgo.

Camron Pereira de Sousa tem 16 anos e foi visto pela última vez no liceu de Belval, no sul do país, na quinta-feira.

Segundo revelações feitas pela polícia esta terça-feira, o adolescente é magro e tem 1,70 metros de altura. Ele usa cabelo curto e encaracolado e tem a pele escura.

Na quinta-feira, 20 de abril, dia do desaparecimento, ele usava um ‘hoodie’ preto, calças claras e ténis pretos de marca Asics.