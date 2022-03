Jovem encontra a morte na Boca do Inferno

Foi detetado, esta terça-feira de manhã, o corpo de um jovem de 25 anos numa zona rochosa, junto à Boca do Inferno, em Cascais. A Polícia Judiciária está a tentar apurar as circunstâncias exatas do ocorrido.

Pelas 7h50, populares alertaram para a presença de um cadáver numa zona rochosa, na Boca do Inferno. Foram para o local elementos da Polícia Marítima de Cascais, dos Bombeiros Voluntários de Cascais e do INEM.

À chegada ao local, as autoridades constataram que se tratava do corpo de um jovem com cerca de 25 anos. O cadáver foi removido da zona rochosa pelos bombeiros e o óbito foi declarado no local pela equipa médica do INEM, avança a Autoridade Marítima em comunicado.

