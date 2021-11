Jovem emigrante encontrado sem vida em França

Um jovem emigrante, de 22 anos, foi encontrado sem vida no passado fim de semana na casa onde vivia com a família, em França.

De acordo com o jornal A Verdade, Bruno Macedo, natural de Freixo de Cima e de Baixo, no concelho de Amarante, terá sido visto com vida, pela última vez, na madrugada de domingo, 21 de novembro, altura em que regressava a casa depois de ter estado numa festa de aniversário.

Nádia Costa, prima da vítima, confirmou que o jovem foi encontrado inconsciente cerca das 10h30 de domingo. As equipas de emergência acorreram ao local mas nada puderam fazer.

Nas redes sociais, a família pediu a todos os que tencionam participar no funeral, ainda sem data marcada, que se façam acompanhar por um cachecol do Futebol Clube do Porto.

Além de ser um adepto ferrenho do Porto, Bruno Macedo era ainda jogador no FC Nueli-les-Aubiers.