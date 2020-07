Jovem emigrado em França encontrou a morte em Fafe

Um jovem português de 22 anos a viver em França morreu, na última madrugada, vítima de um acidente de moto, em Fafe.

O acidente foi resultado de um embate entre a “scooter” que conduzia e uma viatura ligeira ocorreu no cruzamento da Via Circular Interna de Fafe com a Avenida de São Jorge.

O jovem foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Fafe e pelas equipas da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Fafe e Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães, do INEM, e foi ainda transportado com vida para o Hospital de Braga, onde viria a falecer pouco tempo depois.