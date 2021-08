Um homem morreu afogado no rio Tâmega, em Amarante, onde estaria a nadar com amigos quando desapareceu na Praia dos Amores, revelou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O alerta foi dado pelas 17:24 e o corpo encontrado pelas 19:40, num trabalho que contou com o auxílio da equipa de mergulhadores do Batalhão de Sapadores do Porto, confirmou a fonte.

A GNR de Amarante montou um perímetro de segurança no local.