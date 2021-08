Jovem de 21 anos morre carbonizado no automóvel que conduzia

O homem que esta terça morreu carbonizado na sequência de um despiste automóvel na autoestrada A11, na zona de Esposende, tinha 21 anos e era o único ocupante da viatura, disse fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte, as diligências e buscas realizadas no local após o acidente permitiram concluir que não seguia mais ninguém na viatura.

O alerta para o acidente foi dado pelas 13:22, tendo a viatura caído a um terreno agrícola e acabado por se incendiar, ficando completamente carbonizada.

As autoridades procederam a buscas no local para despistar a eventual existência de outras vítimas, que poderiam ter sido projetadas da viatura face à violência do acidente, mas concluíram que o condutor seguia sozinho.

Para o local, foram mobilizados 32 operacionais, apoiados por 12 viaturas.