Jovem de 16 anos apanhado a pegar fogo a uma floresta em Leiria

Um rapaz de 16 foi detido em flagrante pelo crime de incêndio florestal no concelho de Leiria, anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR), que entregou o processo à Polícia Judiciária (PJ).

“No decorrer de uma ação de patrulhamento e vigilância na serra de Porto Urso, freguesia de Monte Real e Carvide, os elementos do detetaram o suspeito a incendiar uma zona florestal”, descreveu a GNR em comunicado.

O ato, continuou no documento, foi feito “através de chama direta, com um isqueiro, tendo sido detido em flagrante” e, por isso, “foi constituído arguido e entregue à Polícia Judiciária” (PJ).

Segundo escreveu o Comando Territorial de Leiria da GNR, a detenção aconteceu na sexta-feira e foi efetuada por elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA), do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA).

A detenção “do jovem de 16 anos”, destacou a GNR na nota de imprensa, contou com a “colaboração da Polícia Judiciária e da população local”.