Jovem ateava incêndios para depois ajudar os bombeiros

Incendiário, de 19 anos, detido, na quarta-feira, em Penafiel fica em prisão domiciliária. É suspeito de ser responsável por dezenas de incêndios ocorridos ao longo dos últimos anos

O jovem, de 19 anos, detido por ser suspeito de ter ateado um fogo em Lagares, Penafiel, ficou em prisão domiciliária. A medida de coação foi decretada nesta sexta-feira, no final do primeiro interrogatório judicial. Além de estar indiciado pelo incêndio desta semana, o detido confessou ter sido responsável, desde a adolescência, por dezenas de outros fogos ocorridos, nos concelhos de Penafiel e de Paredes. Justificou os atos criminosos com a vontade ajudar os bombeiros a apagar as chamas.

A Polícia Judiciária anunciou a detenção, fora de flagrante delito e com a colaboração da GNR, de um jovem indiciado pela autoria de um crime de incêndio florestal, na localidade de Lagares. “O incêndio terá sido provocado com recurso a isqueiro, tendo posto em perigo uma mancha florestal considerável, apenas não atingindo maiores proporções pela rápida intervenção dos bombeiros, que se encontravam em trabalhos de rescaldo de um outro incêndio de maiores dimensões ocorrido anteriormente”, descreveu a Judiciária.

