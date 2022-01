Jovane emprestado à Lazio

A Lazio, adversária do FC Porto na Liga Europa, anunciou a contratação do internacional cabo-verdiano Jovane Cabral por empréstimo do Sporting, ficando com opção de compra.

A oitava classificada da Liga italiana de futebol não deu conta dos valores envolvidos no negócio num curto comunicado, que garante a contratação do extremo de 23 anos, uma vez internacional por Cabo Verde.

O avançado deixa o clube que o formou e no qual fez toda a carreira até aqui, tendo cumprido 97 jogos e marcado 21 golos pela equipa principal. Na equipa B, foram 34 jogos (dois golos).

Esta época, alinhou em 17 partidas e marcou três golos, um na Liga, outro na Taça de Portugal e o primeiro a abrir a época, ao abrir o ativo na vitória por 2-1 contra o Sporting de Braga na Supertaça.

Nos ‘leões’, contribuiu para a conquista de seis títulos seniores, com destaque para o campeonato nacional de 2020/21, mas também três Taças da Liga, a última das quais no último sábado, a Supertaça de 2021 e a Taça de Portugal de 2018/19.

No plantel ‘laziale’, vai encontrar o português Jorge Silva, mas já não o internacional dinamarquês Riza Durmisi, emprestado hoje ao Sparta Roterdão, dos Países Baixos.

O dia rendeu ainda outro ‘reforço’ ao clube da capital italiana, no caso o defesa sérvio Dimitrije Kamenovic, contratado ao Cuckaricki há um ano, mas nunca inscrito na Serie A pela Lazio.