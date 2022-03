Jota resolveu: Liverpool nas meias-finais da Taça de Inglaterra

Um golo polémico de Jota, aos 78 minutos, valeu este domingo a vitória do Liverpool no terreno do Nottingham Forest (1-0) e o apuramento para as meias-finais da Taça de Inglaterra.



Só o VAR validou golo a Diogo Jota, ficando muitas dúvidas quanto à posição do avançado português, que pareceu destacado na área, após o cruzamento da esquerda, pelo lateral grego Tsimikas.

O adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões passou, de resto, momentos de aperto no regresso ao City Ground, histórico recinto do Nottingham Forest, que milita atualmente no Championship (ocupa a 9.ª posição) e contou com os portugueses Tobias Figueiredo (titular) e Cafu (entrou aos 84 minutos).



Nas meias-finais, o Liverpool já sabe que vai defrontar o Manchester City, com quem está em despique pela conquista do título de campeão na Premier League.