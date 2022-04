Jota parte a loiça toda na Escócia

O jovem atacante português Jota, emprestado pelo Benfica ao Celtic, foi esta terça-feira eleito para o melhor onze de futebolistas do campeonato Escocês.

O seu desempenho nas partidas no atual primeiro classificado da liga aliado aos oito golos e nove assistências para companheiros de equipa foram suficientes para que o lisboeta inscrevesse o seu nome ao lado de Gordon, James Tavernier, Carter-Vickers, John Souttar, Juranović, Tom Rogic, McGregor, Charles Cook, Morelos e Kyogo Furuhashi.

Formado no Seixal desde os sub-11, Jota estreou-se pela equipa A dos encarnados em 2018/19 e apontou dois golos e duas assistências na época seguinte, em que foi entrou em campo 28 vezes.

Em 2020/21 foi cedido aos espanhóis do Valladolid e esta temporada tem sido um dos maiores destaques da cinch Premiership.

No seu palmarés Jota já conta com uma Liga portuguesa, uma Supertaça Cândido Oliveira, uma Taça da Escócia, dois Campeonatos da Europa (sub-17 e sub-19) e um Torneio Internacional da FIFA, troféus aos quais pode ainda anexar uma liga escocesa caso a sua equipa mantenha a liderança do play-off que disputa até 14 de maio.

