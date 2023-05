José Rodrigues dos Santos apresentou livro em Saint-Médard-en-Jalles

O autor e jornalista José Rodrigues dos Santos apresentou esta semana em Saint-Médard-en-Jalles, França, a tradução para língua francesa da sua mais recente obra.

Às instalações de uma das filiais do supermercado E.Leclerc na região deslocaram-se “muitos leitores interessados pela obra deste conhecido autor e jornalista português”, lê-se na página do Consulado-Geral de Portugal em Bordéus.

“La Dame au Dragon Rouge” – ou “A Mulher do Dragão Vermelho”, em português – retrata a história de uma mulher misteriosa perseguida na Índia. Maria Flor tenta ajudá-la, mas ambas são raptadas. Tomás Noronha inicia buscas para as resgatar e irá contar com um ajudante inesperado. Um agente secreto americano.

No cativeiro, a mulher de Tomás consegue esconder uma mensagem críptica: o estranho símbolo de uma velha profecia bíblica. Madina nasce numa província remota da China e filia-se no Partido. Apaixona-se por um professor e prepara-se para um futuro radioso. Mas, sem saber como, vê-se obrigada a confessar crimes que nunca cometeu.

Qual é a relação entre o rapto de Maria Flor e a antiga profecia? Porque está a CIA tão interessada no caso? E qual o terrível segredo que a mulher misteriosa tem para revelar? Será a China mais perigosa do que a Rússia?

Inspirado em factos reais, José Rodrigues dos Santos transporta-nos ao coração da geopolítica e mostra a grande ameaça que o Ocidente hoje enfrenta.