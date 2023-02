José Pinhal nas páginas do The Guardian 30 anos depois da sua morte

Na semana passada, a história do artista português chegou ao The Guardian. O jornal britânico apresenta José Pinhal como “ícone do kitsch-pop português”, relembrando que as suas canções são ouvidas atualmente pelos festivaleiros.

O jornal salienta que foi criado um projeto de tributo ao músico – os José Pinhal Post-Mortem Experience, que já tocaram no festival Bons Sons e no Vodafone Paredes de Coura.

“O mundo não estava preparado para ele”, frisa Sónia Trópicos ao The Guardian.

A vida e carreira de José Pinhal já inspirou um documentário: “A Vida Dura Muito Pouco” pode ser visto na plataforma Filmin.

José Pinhal, cantor de baile de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, tornou-se num fenómeno de popularidade nos últimos anos. O artista morreu em 1993 num acidente de viação, quando voltava de um concerto.

Durante a sua carreira, o cantor popular animou festas e bailes no distrito do Porto e editou três cassetes. Mas só no início dos anos 2000 é que começou a dar nas vistas e, nos últimos anos, tornou-se uma figura de culto tendo conquistado milhares de admiradores.