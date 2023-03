José Mário Sousa alimenta sonho de vencer campeonato alemão de slots

José Mário Sousa, felgueirense de 55 anos, revelou ao BOM DIA o sonho de conquistar o campeonato de slots na Alemanha, país que considera ser “a Meca” da modalidade de carros elétricos de pista à escala.

Entrevistado no âmbito da emissão regular BOM DIA Desporto, José Mário Sousa recordou o primeiro contacto com este passatempo – quando tinha apenas oito anos -, os dias em que acordava de madrugada para competir contra si mesmo, as horas infindas de convívio com familiares e amigos próximos nas pistas da região norte, a entrada no mundo competitivo e as provas nacionais e internacionais que conquistou.

Atualmente a disputar com os melhores pilotos do mundo o campeonato alemão, José Mário Sousa assume que o top-5 é difícil mas alcançável, e alimenta o sonho de vencer a competição.

Veja, em baixo, a emissão completa.