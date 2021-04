José Malhoa lança dois temas ao mesmo tempo

Dois novos singles que vão marcar o retomar da dinâmica musical de um dos artistas mais populares na música portuguesa. “Carimbó do José Malhoa” é uma das canções que certamente será um dos principais destaques musicais deste verão.

Alegre e irresistível “Carimbó do José Malhoa” é a “marca” musical deste intérprete. Sonorizada pelos ritmos latinos mais apelativos, este é um tema a que ninguém irá ficar indiferente, transportando as influências de um género musical e de dança provenientes do outro lado do atlântico, para uma canção plena de energia e animação.

“Maldito love”, ao contrário daquilo que o título possa indicar não é o vincar de uma característica negativa do amor. Mas sim, reveladora da faceta que nos deixa rendidos e assoberbados pelos sentimentos. Este é um tema que descreve este vício e paixão.

Duas novas propostas musicais que marcam o regresso de José Malhoa após um período menos positivo que todos atravessamos e que se pretende, agora, observar uma feliz e promissora recuperação.