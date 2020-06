José Malhoa apresenta álbum que vai dar que falar

O novo CD de José Malhoa chama-se “Os meus dois amores” e já está disponível em todas as plataformas digitais. Este álbum, cujo nome vem do single de estreia, é uma oportunidade para o público conhecer algumas das músicas mais ouvidas nestes tempos de confinamento.

Igual a si mesmo, José Malhoa regressa em grande forma e com uma força renovada através de um novo trabalho que inclui não só os temas mais alegres e ritmados como “Enterra o prego”, “Onde está a morena” ou “É uma bomba”, como as incontornáveis baladas românticas a que este artista já nos habituou e que neste novo CD podemos destacar “Deus, olha por ela”, refere a editora Espacial.

Com um estilo único e inconfundível, “Os meus dois amores” além de ser o título do álbum que agrega estas novas 11 canções, de certa forma representam as duas grandes paixões de José Malhoa, a música e o público, que sempre esteve na primeira linha no apoio ao longo de uma já longa carreira de sucesso.