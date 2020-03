José Luís Correia e Bia Vasconcelos, poesia e amor

José Luís Correia e Bia Vasconcelos são colunistas do BOM DIA, dedicados principalmente, mas não só, à poesia. Numa entrevista conjunta, Bia Vasconcelos declara que “escrever poemas é falar de mim própria”. Já para José Luís Correia é “uma necessidade. Quando o texto tem de sair tem de sair, é preciso por vezes pôr um stop na vida”.

Ora estes dois autores encontram muitas vezes inspiração um no outro, pois são um casal. ” Alguns poemas são nossos um para o outro, mas ninguém sabe”, confessa a poetisa. “Escrevo desde os 11 anos e nunca escrevi tanto como desde que conheço a Bia”, confidencia por seu turno o prolífero autor. É possível encontrar poemas do casal escritos a quatro mãos.

Mas nem só de romance se faz a produção literária de José Luís Correia e Bia Vasconcelos. Há também reflexões sobre temática sociais e políticas. No caso de José Luís Correia isto é particularmente evidente pelo seu percurso no jornalismo e no sindicalismo, “às vezes é preciso uma pedrada no charco” afiança. A este propósito relembra ter conhecido “casos de exploração de mão de obra no Luxemburgo, muitos com portugueses envolvidos”.

Residente em Genebra, Bia Vasconcelos relata que na Suíça “o português é sempre aquele que cala porque tem medo. A nova geração que já estudou na Suíça é que apoia os pais para reivindicarem.”