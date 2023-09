José Luís Correia apresenta no Luxemburgo “Fábula para Cinco Dedos”

José Luís Correia apresenta o seu livro para crianças “Fábula dos Cinco Dedos”, uma obra publicada em português, francês, inglês e luxemburguês.

A apresentação tem lugar no domingo, dia 24 de setembro, no Festival de Literatura Infantil “Book On”, em Bertrange, no Luxemburgo.

A “Fábula dos Cinco Dedos” é ilustrada pela artista lituana residente no Luxemburgo, Eidvile Buozite.

José Luís Correia é colunista habitual do BOM DIA, tem vários poemas publicados, além do romance “Os Cadernos do Gaspar”.