José Luís Correia: a saga do Gaspar continua

Foi há precisamente um ano que José Luís Correia, colunista do BOM DIA desde 2017, lançou o seu romance de estreia “Os Cadernos do Gaspar – Diário erótico de Alexandre Gaspar W.”.

O antigo jornalista e que foi durante dez anos chefe de redação do jornal Contacto confia estar a trabalhar em diversas frentes: está em plena escrita dos dois volumes seguintes da saga do Gaspar, está a preparar a tradução para francês do primeiro volume, e a organizar vários livros de poemas, alguns dos quais já publicados aqui no BOM DIA.

« Estou a trabalhar com uma editora para a tradução do livro para francês e para o lançamento em França. E simultaneamente estou a escrever os próximos dois volumes da saga do Gaspar, respetivamente a prequela e a sequela do primeiro romance », conta o autor.

« A prequela vai regressar no tempo até à adolescência ou aos anos de faculdade do Gaspar. Faz sentido porque foi precisamente nessa altura que a personagem nasceu na minha escrita. Tenho muito material do Gaspar para e retrabalhar e recuperar para as aventuras de juventude. Quanto à sequela conta a história depois do primeiro romance. Os leitores vão gostar de descobrir um Gaspar novo. Ou talvez não!…’, pica o autor, sem desvendar mais pormenores ou spoilers. Aos leitores que o têm assediado a pedir mais histórias do Gaspar, José Luís Correia pede um pouco mais de paciência.

“No último ano tive de dedicar muito tempo à promoção do livro, quando preferia estar a escrever, confesso. Entretanto, acontece todos os dias uma coisa chamada vida, trabalho e família, que não podem ser, naturalmente, descurados, até porque são a base e o equilíbrio em que assentamos. Mas tem sido salutar e estimulante. Quando me canso do Gaspar jovem, escrevo sobre o Gaspar velho. Quando me canso desses dois malandros, viro-me para a poesia. Tenho tido muito trabalho, mas escrevi demasiado tempo para a gaveta, está na hora de organizar isso tudo e ir publicando”, confia José Luís Correia.

O lançamento oficial da obra decorreu durante a 90a Feira do Livro de Lisboa no final de agosto de 2020 e contou com a apresentação do diretor do Bomdia, Raúl Reis. No início de outubro desse mesmo ano, o autor apresentou também o livro no Centro Cultural Camões no Luxemburgo, onde além de Raúl Reis, uma outra colaboradora do BOM DIA, São Gonçalves que fez a resenha crítica da obra perante uma sala cheia e interessada.

Para assinalar o primeiro aniversário do lançamento do seu livro, José Luís Correia está a fazer um desconto de 15% para os leitores que queiram adquirir o seu livro. Basta contactá-lo na sua página nas redes sociais:

José Luís Correia Pro | Facebook

José Luís Correia (@weytjens) / Twitter

José Luís Correia (@joseluiscorreia) • Instagram