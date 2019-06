José Luís Carneiro volta à Venezuela

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, visita, pela sexta vez, a comunidade portuguesa na Venezuela, entre os dias 17 e 19 de junho. O programa prevê deslocações a Caracas, Valencia e Maracay .

O Secretário de Estado participa numa receção à comunidade para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Nesta ocasião, são distinguidos com a atribuição da Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas o padre Alexandre de Sousa, o jornal da comunidade “Correio da Venezuela” e o jornalista Felipe Gouveia.

Estão também agendadas visitas às clínicas e associações onde são prestadas as consultas médicas à comunidade portuguesa, no contexto da resposta social que o movimento associativo luso-venezuelano implementa, com o apoio financeiro de Portugal.

José Luís Carneiro visita os serviços consulares em Caracas e em Valencia e reúne-se com os cônsules honorários, os conselheiros das comunidades e dirigentes associativos daquelas duas áreas de jurisdição.

Programa completo

17 de junho – Caracas

10h00 – Visita à Consulta Médica à Comunidade Portuguesa em Los Teques

11h00 – Visita ao Lar Padre Joaquim Ferreira

12h30 – Visita ao Consulado-Geral de Portugal em Caracas

15h00 – Reunião alargada com os cônsules honorários, conselheiros das comunidades portuguesas e dirigentes associativos da área de jurisdição de Caracas, na Residência Oficial do Embaixador de Portugal, em Caracas

17h30 – Participação na receção à comunidade portuguesa por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na Residência Oficial do Embaixador de Portugal, em Caracas

18 de junho – Valencia, Maracay e Caracas

9h30 – Visita ao Consulado-Geral de Portugal em Valencia

10h00 – Reunião alargada com os cônsules honorários, Conselheiros das Comunidades Portuguesas e dirigentes associativos da área de jurisdição de Valencia, no Consulado-Geral de Portugal em Valencia

11h30 – Visita à Consulta Médica à Comunidade Portuguesa em Valencia

13h00 – Almoço na Casa Portuguesa do Estado de Aragua, em Maracay

15h00 – Visita à Consulta Médica à Comunidade Portuguesa em Maracay

19h00 – Reunião com a Comunidade Portuguesa no Centro Português de Caracas

20h00 – Jantar no Centro Português de Caracas