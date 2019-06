José Luís Carneiro reúne-se com lusodescendentes da oposição venezuelana

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, encontra-se em visita à Venezuela onde terá uma reunião com deputados lusodescendentes da oposição, eleitos para a Assembleia Nacional. O encontro acontece a pedido dos referidos deputados.

Esta reunião não consta da agenda oficial da visita do secretário de Estado, mas este confirmou ao Expresso a existência do encontro. “Falarei com todos aqueles que quiserem falar. O meu dever é ouvir as suas preocupações e procurar canalizá-las pela via consular e diplomática. Estou aqui para falar com os portugueses e os lusodescendentes. E obviamente que os portugueses e os lusodescendentes que têm funções políticas também são merecedores da nossa atenção” cita o jornal português.

O secretário de Estado José Luís Carneiro, iniciou uma visita de três dias à Venezuela, onde participará numa receção que assinala o Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas.

Ao longo dos três dias em território venezuelano, José Luís Carneiro deverá passar por Caracas, Valencia e Maracay, cidades com presença elevada de emigrantes portugueses e lusodescendentes.

Durante a visita José Luís Carneiro supervisionará vários projetos implementados com o apoio financeiro do Estado português, nomeadamente a rede de consultas médicas em Los Teques, Maracay e Valência.

O governante entregará ainda apoios a organizações luso-venezuelanas.