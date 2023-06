José Luís Carneiro: portugueses na Venezuela reencontraram a esperança

O ministro da Administração Interna de Portugal, José Luís Carneiro, considerou que os portugueses radicados na Venezuela reencontraram a esperança e têm nova confiança no futuro, depois de entre 2017 e 2019 terem passado momentos muito difíceis.

“Pude estar em Valência, pude estar com cidadãos portugueses nos nossos serviços consulares de Caracas e também de Valência e sente-se que os portugueses se reencontraram com a esperança e com uma perspetiva de confiança no futuro”, disse.

José Luís Carneiro falava à agência Lusa no Centro Português de Caracas à margem das Celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas que no sábado reuniram mais de 600 lusitanos e luso-descendentes.

“Há hoje uma nova confiança no futuro da vida desta comunidade. Pude viver (quando era secretário de Estado das Comunidades Portuguesas) momentos muito difíceis em 2017, em 2018 e 2019, em que a comunidade (…) temia pelo seu futuro e hoje, felizmente, sente-se uma esperança”, disse.

Essa esperança, sublinhou, está presente quer nos “portugueses que têm uma importância decisiva na vida económica deste país, não apenas no comércio e na distribuição, mas também na indústria, no turismo, na construção civil, como naqueles que, no movimento associativo, voltaram a investir e a criar uma oferta mais diversificada”.

Também na “aposta na língua e na cultura portuguesa como forma da afirmação de Portugal, naquilo que é uma relação secular entre portugueses e luso-descendentes com o povo venezuelano”, afirmou.

José Luís Carneiro indicou que o número de alunos de português passou, em apenas um ano, de 7.500 para 9.000 “e há mesmo a expectativa de que possa chegar aos 10.000 alunos (…) e esse é um sinal muito importante da esperança no futuro”.

O ministro agradeceu o trabalho do embaixador João Pedro Fins do Lago, da embaixada e consulados portugueses, “pela forma” como contribuem para “restabelecer a confiança no futuro desta comunidade, que é uma das mais expressivas no mundo”.

À comunidade local, José Luís Carneiro deixou “uma mensagem de confiança” na pátria de origem, “um país que tem uma história muito longa”, sublinhando que “Portugal foi capaz de secularmente abrir novos mundos ao mundo, novas portas ao mundo, por isso tem uma capacidade de entender e de compreender culturas, realidades e geografias muito distintas”.

“E a mensagem é de que esta cultura aberta ao mundo, humanista, que caracteriza o povo português secularmente (…) continue honrando os valores de Portugal, a língua portuguesa que também foi, e de forma tão elevada e sublime, glosada por Luís Vaz de Camões e que depois tem essa expressão da força de Portugal no mundo”, disse.

José Luís Carneiro recordou a contribuição dos emigrantes “para o desenvolvimento de Portugal, pelos investimentos que fazem”, mas também “para o desenvolvimento dos países de acolhimento”.

“E senti que os portugueses sentem com orgulho o percurso que Portugal está a fazer”, disse, sublinhando que “no crescimento da economia” é “dos países que mais crescem na União Europeia, nos níveis baixos do desemprego”.

“E nas oportunidades relativas ao emprego que há no país e também na capacidade que temos vindo a ter para reduzir a dívida pública e com isso libertarmos recursos para enfrentar os grandes desafios do futuro: o desafio da demografia, das alterações climáticas, do desenvolvimento e da coesão”, disse, sublinhando que “os portugueses olham com orgulho” para Portugal, “uma terra que está entre os países e as sociedades mais avançadas do mundo”.

O ministro da Administração Interna de Portugal iniciou na quinta-feira uma visita à Venezuela para assinalar localmente o dia nacional.

José Luís Carneiro visitou sexta-feira a Casa Portuguesa de Carabobo e esteve no sábado de manhã numa missa comemorativa na Catedral de Valência e celebrou o Dia de Portugal no Centro Social Madeirense (150 quilómetros a oeste de Caracas).

À tarde-noite participou nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e no 65.º aniversário do Centro Português de Caracas.

Na sexta-feira, José Luís Carneiro visitou o Consulado-Geral de Portugal em Caracas e depois teve uma reunião de trabalho com o arcebispo de Caracas, cardeal Baltazar Porras.

Durante a visita, que terminará na segunda-feira, José Luís Carneiro dará uma receção na residência oficial da Embaixada de Portugal, e visitará o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Carrizal, e a organização luso-venezuelana “Regala Una Sonrisa” (Dê um sorriso), que apoia portugueses carenciados.