José Luís Carneiro pela primeira vez na Holanda

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, realiza, esta sexta-feira dia 5 de julho, a sua primeira visita aos Países Baixos.

O programa contempla uma reunião com a comunidade portuguesa e com representantes do movimento associativo. Na ocasião será entregue à Direção do Grupo Desportivo da Casa dos Portugueses em Haia uma Placa de Honra da Medalha de Mérito.

Será igualmente agraciado com uma Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas o cidadão Avelino Neto, que durante várias décadas se distinguiu na direção de associações portuguesas nos Países Baixos e tem sido um membro muito ativo da comunidade portuguesa em Roterdão.

José Luís Carneiro dialogará ainda com investigadores e cientistas portugueses integrados em universidades holandesas.

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas irá reunir-se também com o Diretor-Geral de Assuntos Políticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros holandês e visitará o respetivo Centro Permanente de Apoio Consular.