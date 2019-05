José Luís Carneiro no Canadá destaca importância da participação eleitoral

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, iniciou a 2 de maio, em Montreal, uma deslocação ao Canadá.

O governante participou num jantar com a comunidade organizado pelo Clube Português de Montreal – entidade associativa de âmbito desportivo, social e cultural fundada em março de 1965.

O evento contou com cerca de 140 participantes e contou com a atuação do Rancho Folclórico do clube denominado “Praias de Portugal”, constituído maioritariamente por jovens luso-descendentes.

Marcaram também presença na iniciativa o Embaixador de Portugal em Otava, João da Câmara, o Cônsul Geral de Portugal em Montreal, António Barroso, o vogal do conselho diretivo do Instituto Camões, João Neves, o chefe de gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Domingues. Estiveram também presentes o Coordenador do Ensino de Português no Canadá, José Pedro Ferreira e o Conselheiro das Comunidades Portuguesas no Canadá, Daniel Loureiro.

Na sua intervenção, José Luís Carneiro referiu alguns dos principais objetivos da sua deslocação ao Canadá, entre as quais se encontram a celebração de um acordo de cooperação com a Câmara Municipal de Toronto, a avaliação da implementação dos acordos de mobilidade juvenil e de segurança social sobre a questão do acesso a autorizações de residência para cidadãos estrangeiros. No quadro desta visita serão assinados pelo Vogal do Camões IP, João Neves, vários acordos no âmbito da promoção do ensino da língua portuguesa.

Perante a comunidade portuguesa em Montreal, José Luís Carneiro destacou algumas medidas adotadas pelo atual governo, com destaque para o reforço dos meios e a modernização dos serviços consulares; a dispensa da obrigatoriedade da tradução dos documentos oficiais nas línguas inglesa, francesa e espanhola para efeito de registo civil; a aprovação; a aprovação do “Programa Regressar” que estabelece uma série de incentivos aos emigrantes que pretendam regressar a Portugal; o desenvolvimento de aplicações dirigidas às áreas da proteção consular e do ensino da língua.

Referiu ainda a importância da participação dos cidadãos nos atos eleitorais que terão lugar em 2019, salientando o crescimento muito significativo de eleitores portugueses no estrangeiro, ao abrigo das alterações do recenseamento eleitoral ocorridas, por via da aprovação de nova legislação em 2018, por proposta do Governo.