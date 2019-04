José Luís Carneiro na África do Sul para formalizar promoção do português

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas inicia uma deslocação de dois dias à África do Sul, onde vai assinar com a província de Gauteng um memorando para a promoção do português, informou o seu gabinete.

O comunicado emitido pelo gabinete de José Luís Carneiro adianta que o secretário de Estado se desloca à África do Sul acompanhado pelo presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, Luís Faro Ramos, e “irá assinar, em nome do Governo português, um Memorando de Entendimento com o Governo da Província de Gauteng para a promoção do ensino da língua portuguesa”.

“Com mais de 14 milhões de habitantes, a província de Gauteng é a mais populosa da África do Sul e também aquela onde vivem mais portugueses”, refere a mesma nota.

Naquele país, o secretário de Estado visitará Joanesburgo, Pretória e a Cidade do Cabo, onde fará contactos com a comunidade e associações portuguesas e com autoridades sul-africanas, adianta.

Em Joanesburgo, em Pretória e na Cidade do Cabo, José Luís Carneiro terá encontros com associações portuguesas, incluindo com a Academia do Bacalhau de Joanesburgo, entidade que, há 50 anos, fundou o movimento solidário das Academias do Bacalhau, e que se encontra espalhado pela diáspora portuguesa em várias cidades do Mundo, diz o comunicado.

Em Pretória, José Luís Carneiro vai participar ainda na entrega de donativos angariados pela comunidade portuguesa para apoio às vítimas do ciclone Idai, que afetou vários países entre os quais Moçambique.