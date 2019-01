José Luís Carneiro: Mayor de Londres quer que os portugueses fiquem

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas está no Reino Unido tendo na agenda deslocações a Londres e a Manchester e uma sessão de esclarecimento sobre o Brexit.

José Luís Carneiro cumpre uma agenda que inclui reuniões com portugueses e lusodescendentes e também com os Conselheiros das Comunidades Portuguesas e dirigentes associativos.

O titular da pasta das Comunidades Portuguesas teve um encontro com o Mayor de Londres, Sadiq Khan, onde discutiu a integração da comunidade em Londres e visitou o Consulado-Geral de Portugal em Londres. No final do encontro, o governante português afirmou que Khan quer “que os portugueses se sintam bem em Londres” e que o Brexit não mude a situação da comunidade portuguesa.

Ao final da tarde de quarta-feira José Luís Carneiro presidiu a uma sessão de esclarecimento com a comunidade portuguesa na Embaixada de Portugal, centrada nas questões do Brexit.