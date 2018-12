José Luís Carneiro inaugurou novas instalações do consulado em Hamburgo

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas reuniu com o Primeiro-Burgomestre da Cidade-Estado de Hamburgo, Peter Tschentscher. José Luís Carneiro manifestou o interesse e a disponibilidade do Estado português em cooperar com as autoridades de Hamburgo no reforço do ensino do português naquela região, tanto como língua estrangeira como enquanto língua de herança. O Secretário de Estado enalteceu a boa cooperação entre as autoridades de Hamburgo e os serviços consulares portugueses naquela cidade.

No mesmo dia procedeu-se à inauguração das novas instalações do Consulado-Geral de Portugal em Hamburgo, numa cerimónia presidida pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e que contou com a presença do Embaixador de Portugal na Alemanha, João Mira Gomes, do Cônsul-Geral de Portugal em Hamburgo, Luís Filipe Cunha, do deputado Paulo Pisco, dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas Manuel Machado e Alfredo Stoffel, e de membros do Conselho Consultivo do Consulado-Geral de Hamburgo.

A inauguração contou também com a presença de elementos da comunidade portuguesa na região de Hamburgo e foi seguida de uma sessão de esclarecimento sobre matérias de interesse para a comunidade, como as novas leis eleitorais, o ensino da língua ou o funcionamento dos serviços consulares. Esta sessão contou, ainda, com a presença do chefe de gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Bruno Barata.

José Luís Carneiro teve também reuniões com a com a Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) e com a Missão Católica de Língua Portuguesa. A ADFA aproveitou o momento para homenagear o Secretário Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro e o Embaixador de Portugal na Alemanha, João Mira Gomes. Ambos prestaram o seu reconhecimento e tributo ao papel desenvolvido pela associação.