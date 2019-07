José Luís Carneiro faz balanço da sua governação em livro

José Luís Carneiro apresentou o livro “Valorizar os Portugueses no Mundo”, que foi apresentado na segunda-feira e que resume as políticas seguidas para as comunidades portuguesas nesta legislatura.

Segundo a Secretaria de Estado das Comunidades, “o livro pretende ser um balanço das atividades desenvolvidas nesta legislatura e uma prestação de contas sobre a governação realizada”. A obra assinada por José Luís Carneiro pretende “contribuir para um maior reconhecimento público do valor inestimável desses cidadãos que tanto têm dado a Portugal”.

A mesa fonte recorda que “esta tem sido uma prática prosseguida por José Luís Carneiro no decurso da sua carreira política, que lançou também livros de prestação de contas sobre o período em que foi presidente de Câmara e membro do Comité das Regiões da União Europeia”.

A apresentação do livro “Valorizar as Comunidades Portuguesas no Mundo, de José Luís Carneiro, foi apresentado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

No lançamento esteve ainda o deputado eleito pela emigração na Europa, Paulo Pisco (na foto abaixo com José Luís Carneiro), tendo declarado que “é disso mesmo que deve tratar a ação governativa: valorizar, apoiar, reconhecer, dignificar cada português espalhado pelo mundo”.