José Luís Carneiro em Macau sob o signo da promoção da língua portuguesa

No dia 1 de julho, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, realizou uma visita a Macau. Acompanhado pelo Cônsul-Geral de Portugal em Macau, Paulo Cunha Alves e pelo vogal do Instituto Camões, João Neves, o governante reuniu com a Secretária para a Administração e Justiça do Governo macaense, Sónia Chan, em representação do Chefe Executivo.

José Luís Carneiro agradeceu a forma como o executivo da RAEM tem vindo a apoiar a inserção da comunidade portuguesa na vida cívica, política e institucional de Macau, traduzindo-se num reconhecimento do contributo da nossa comunidade para o desenvolvimento daquele território.



O Secretário de Estado referiu que os indicadores dos últimos anos demonstram que a aposta no ensino da língua portuguesa tem tido efeitos muito significativos, traduzindo-se num aumento do número de alunos, professores, turmas e escolas dedicados ao ensino da nossa língua. O governante agradeceu ainda à Secretária da Justiça a disponibilidade já manifestada para financiar o novo polo da Escola Portuguesa de Macau.

Sónia Chan reafirmou a aposta em Portugal como país de articulação com os países de língua portuguesa e como interlocutor relevante no quadro da União Europeia.

Durante a visita, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, manteve ainda encontros com a Direção da Escola Portuguesa de Macau, com dirigentes associativos e com os Conselheiros das Comunidades Portuguesas.

Teve, também, a oportunidade de visitar a Chancelaria do Consulado-Geral e a Escola de Artes e Ofícios da Casa de Portugal em Macau, que desenvolve um trabalho relevante em áreas tão diversas como a joalharia, a cerâmica, a azulejaria, a escultura, a música, etc., contribuindo de forma muito significativa para a valorização da cultura portuguesa naquele território.

Foi ainda anunciada a atribuição da Placa de Honra à Santa Casa da Misericórdia de Macau, que desenvolve um trabalho muito meritório e que recentemente completou 450 de existência.

O Secretário de Estado realizou ainda uma sessão dos “Diálogos com as Comunidades”. Nesta sessão foi feito um balanço das principais medidas adotadas pelo Governo português com impacto significativo nas comunidades portuguesas, com destaque para as medidas de modernização dos serviços consulares, para o reforço da cidadania das comunidades portuguesas no estrangeiro. José Luís Carneiro aproveitou ainda a ocasião para divulgar o Iº Congresso Mundial das Redes da Diáspora Portuguesa, que terá lugar no Porto, nos próximos dias 13 e 14 de julho, e que contará com a participação das mais altas figuras dos Estado português, assim como participantes vindos dos quatro cantos do mundo.