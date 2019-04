José Luís Carneiro destaca contributo português no CERN

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, visitou o Laboratório Europeu de Física de Partículas (CERN), na região de Genebra, onde pôde contactar com dezenas de investigadores e trabalhadores portugueses que desenvolvem a sua atividade naquela organização.

José Luís Carneiro assinalou o contributo de portugueses para “o modelo de organização e gestão de todo o centro”, com cidadãos nacionais “associados à organização e à logística” do CERN, que congrega milhares de investigadores de todo o mundo.

Nesta visita conduzida pelo Diretor de Finanças e Recursos Humanos do CERN, Martin Steinacher, José Luís Carneiro esteve acompanhado de uma comitiva composta pelo Diretor-Geral do Ensino Superior, João Queiroz, pelo representante de Portugal junto das Organizações Internacionais em Genebra, Rui Macieira, pelo Embaixador de Portugal na Suíça, António Ricoca Freire, pelo Cônsul-Geral de Portugal em Genebra, Bruno Paes Moreira e pela adjunta e coordenadora do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, Luísa Pais Lowe.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas teve ainda uma reunião com os investigadores portugueses que estão a constituir a Associação de Graduados Portugueses na Suíça.