José Luís Carneiro apela ao envolvimento político de portugueses no estrangeiro

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, sublinhou, no Fórum Madeira Global, que a valorização dos direitos políticos e cívicos dos portugueses no estrangeiro visou o reforço da sua vinculação a Portugal.

Por via das alterações legislativas aprovadas pela Assembleia da República, por proposta do Governo, o número de portugueses recenseados no estrangeiro subiu de 318 mil para 1,4 milhões. As mudanças já se fizeram sentir nas eleições europeias de maio deste ano, em que o número de votantes praticamente triplicou face à votação das europeias de 2014.

José Luís Carneiro participou no debate “A participação política nas Comunidades Portuguesas”, que contou também com a presença do antigo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Correia de Jesus, da deputada do parlamento de Jersey (Reino Unido), Carina Alves e do membro do Comité Cívico Português de Londres, Eugenio Perregil. A moderação coube ao jornalista Gil Rosa.

Na sua intervenção, José Luís Carneiro referiu também a importância de um maior envolvimento cívico e político dos portugueses nos respetivos países de acolhimento. Por essa via, referiu, as comunidades portuguesas poderão ver traduzida numa maior representatividade política a sua relevância demográfica e social.