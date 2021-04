José Luís Carneiro a caminho de ser candidato do PS ao Porto

O Porto continua sem ter um candidato socialista às próximas eleições autárquicas. O partido aponta a decisão para finais de maio, mas a escolha já está a gerar alguma inquietação. A corrida está, neste momento, entre Manuel Pizarro e José Luís Carneiro, que foi Secretário de Estado das Comunidades.

Segundo o Jornal i a concelhia e a distrital do PS no Porto estão mais inclinados para Manuel Pizarro. No entanto, o eurodeputado leva já duas derrotas consecutivas nas autárquicas de 2013 e 2017. Isto faz com que António Costa e a restante direção nacional prefiram apostar noutro candidato, nomeadamente José Luís Carneiro.

Além disso, o atual secretário-geral adjunto do PS tem vindo a receber, nos últimos dias, apoios de vários socialistas nas redes sociais.

“Seria muito bom para o PS e para a cidade se José Luís Carneiro fosse o candidato, tem uma experiência autárquica valiosa, é uma pessoa competente e que pode mexer na cidade, afirmando o Porto em toda a região Norte e no país”, defende Barbosa Ribeiro, em declarações ao jornal Público.

O antigo vereador socialista argumenta que Pizarro não tem condições para voltar a ser o candidato ao Porto, já que “tem branqueado a governação de Rui Moreira”. O ex-líder da concelhia do PS de Vila Nova de Gaia pede ainda bom senso a Pizarro: “Já chegam duas derrotas humilhantes”.

O problema é que, caso António Costa decida impor o nome de José Luís Carneiro, a decisão pode gerar mau-estar dentro da concelhia e da distrital do PS no Porto — que alegadamente preferem Manuel Pizarro.

Outras fontes afirmam que José Luís Carneiro deverá mesmo ser escolhido como candidato à Câmara Municipal do Porto, devendo Manuel Pizarro ser ‘compensado’ com a presidência do Infarmed, no contexto da descentralização da instituição.