José Esteves reaviva a Festa do Caldo do Pote

José Esteves, emigrante de Sabariz na Alemanha, é o responsável por trazer novamente a Festa do Caldo do Pote a Dusseldorf.

A festa vai contar com a participação de cozinheiros e cozinheiras de Sabariz, que vão cozinhar os caldos em potes de ferro sobre fogueiras a lenha.

De acordo com o jornal Vilaverdense, José Esteves é “empresário e replica esta iniciativa no Clube Português de Dusseldorf, numa parceria com a Associação Populas de Sabariz e da junta de freguesia para promover o concelho de Vila Verde e a Rota das Colheitas”.