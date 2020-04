José Cruz: representar não era para os filhos dos portugueses

José Cruz nasceu em França, filho de portugueses da diáspora. Descobriu o teatro muito jovem, e daí transitou para o humor. Faz vídeos e stand-up comedy há 10 anos. Em entrevista ao BOM DIA falou da matéria prima da sua obra humorística: a experiência de pertencer à comunidade portuguesa em França.

“Quando comecei a representar ainda havia o preconceito de que isso não era para os filhos dos portugueses”, confessa José Cruz na conversa transmitida em direto no Instagram do BOM DIA.

“Hoje as coisas estão a evoluir. Cada vez há mais casais mistos. Já há uma terceira geração a aparecer, filhos de pais lusodescendentes. A portugalidade está a evoluir, mas há coisas que ficam sempre, a honra nas origens, o gosto em reencontrar a família em Portugal e a sensação de uma história e cultura partilhada”, descreve o humorista lusodescendente.

O vídeo “La Trottinette Portugais” é o grande sucesso de José Cruz, somando já mais de um milhão de visualizações no Youtube. O humorista explica que o objetivo era “mostrar algo que caracteriza o povo português no estrangeiro, a capacidade de se adaptar”.

No passado verão, José Cruz protagonizou uma digressão ambiciosa e inovadora, com um título sugestivo “Irei atuar em Portugal em vossa casa”. “Dei a volta de carro de Paris até Portugal. Quatro semanas, cinco mil quilómetros, sempre a ficar em casa das pessoas. Em troca de cama, duche e comida, atuava para as pessoas que me acolhiam e para os seus convidados”, resume. Desta experiência vão nascer também um livro e um documentário.

Para já José Cruz espera pelo fim da pandemia para poder voltar a palco com o seu espetáculo “Em Construção”.

