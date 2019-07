José Cruz: Portugueses sem nada construíram grandes coisas

José Cruz é o homem por trás do sketch “La Trotinette Portugaise” que se tornou viral. Nascido em França, filho de pais portugueses, o ator e humorista retrata no seu trabalho as idiossincrasias dos lusodescendentes.

José Cruz falou ao BOM DIA à margem do Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa. O humorista levantou o pano sobre o seu novo projeto, falando na concretização do desejo de “ter um espetáculo em que pudesse atuar tanto em português como em francês”, algo que vai de encontro à necessidade que sente de “desenvolver trabalho com as duas culturas”.

A data do espetáculo não ficou ao acaso, este vai realizar-se “no mês de agosto quando toda a diáspora portuguesa volta a Portugal”. Trata-se de um projeto a realizar em moldes inovadores. José Cruz pretende ficar em casa das pessoas que estiverem interessadas em assistir ao seu trabalho, percorrendo Portugal de carro.

As temáticas são comuns ao longo da sua carreira, aquilo que eram as perguntas dos seus pais “como transmitir o português, as origens” são agora as suas pois namora com uma francesa.

José abordou o fenómeno do sucesso de “La Trotinette Portugaise”, explicando que a ideia para o sketch nasceu da forma como os seus amigos franceses desvalorizaram a seleção portuguesa durante o Europeu 2016 que esta viria a ganhar. José viu nesse conto do patinho feio um reflexo da história dos emigrantes portugueses que “sem nada construíram grandes coisas”.

O ator esteve presente no Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa enquanto empresário e empregador que é, frisando que o trabalho artístico também é empreendedorismo.

Houve ainda tempo para uma revelação em primeira mão ao BOM DIA: José Cruz conseguiu um papel numa série no canal francês TF1, na qual fará de espanhol emprestando o seu humor às cenas que protagoniza.

Confira a entrevista completa: