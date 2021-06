José Cesário celebra 10 de Junho nos EUA

José Cesário, deputado eleito pela emigração fora da Europa, vai participar nas celebrações do 10 de Junho junto das comunidades portuguesas de Nova Iorque e Nova Jersey.

Leia o comunicado na íntegra:

“Nos próximos dias celebrarei o Dia de Portugal junto de algumas das nossas Comunidades na área de Nova Iorque e de Nova Jersey. Será mais um recomeço das nossas atividades junto dos portugueses que representamos na Assembleia da República depois dos difíceis tempos que temos passado. Gostaria de poder estar junto de muitas mais Comunidades mas as limitações que vivemos não facilitam a nossa mobilidade. Nesta visita passarei por várias cidades destes dois Estados, encontrando-me com vários dirigentes e membros de associações comunitárias, com os nossos representantes diplomáticos e alguns órgãos da comunicação social”.