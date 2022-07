José Carvalho sonha com final olímpica na canoagem

A um mês de completar 34 anos, o canoísta José Carvalho acredita que pode disputar nova final olímpica de slalom, esperando mostrar “qualidade” nos mundiais da Alemanha para ser novamente apoiado pela federação no seu objetivo.

“Se houvesse uma aposta concreta, como para o Rio2016, sou capaz de voltar aos Jogos Olímpicos. Quero ir a Paris2024, tentar uma nova final C1 e aí procurar ir o mais longe possível”, disse, à Agência Lusa.

José Carvalho, que foi nono na final de slalom do Rio2016, participou pela última vez em grandes provas internacionais em 2019, altura em que, recorda, “a federação passou a apostar apenas no atleta (Antoine Launay) que já estava apurado para Tóquio2020”, considerando que o amarantino já não conseguiria as derradeiras vagas nos Europeus do ano dos Jogos.

“Agora, teria de haver uma abordagem diferente, para o conseguir. Aliás, só estou a competir aqui porque tenho o apoio do meu clube”, realçou o empresário na área das ferragens.

A partir de quinta-feira, em Augsburgo, Alemanha, quer testar o seu “nível” em relação à concorrência, “para perceber o quanto é preciso trabalhar para atingir o sonho”.

“Não tenho um objetivo de classificação, mas o de competir e ganhar ritmo internacional”, completou.

Para passar às meias-finais, José Carvalho precisa de ser um dos 30 mais fortes em C1, enquanto João Cunha tem de ser um dos 40 melhores em K1, variante em que a seleção ficou desfalcada devido ao teste positivo ao coronavírus do atleta Lucas Jakob.