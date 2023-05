José Avillez abre restaurante no Guincho

Maré é o nome do novo restaurante de José Avillez no Guincho, em cima do mar e com uma cozinha baseada no sabor e na frescura única do peixe e do marisco português.

Com um ambiente descontraído, uma decoração inspirada nos oceanos e uma localização privilegiada, o espaço está integrado na paisagem natural do Guincho, em contacto directo com a natureza – o cenário perfeito para apreciar as especialidades do Bar de “Crus”, como a Corvina marinada com cebola roxa e abacate, e pratos irresistíveis como o Arroz de Carabineiros, Caranguejo e Amêijoas, o “Royal” de Mariscos, o Carabineiro escalado com molho Maré ou simplesmente o melhor marisco e peixe nas brasas, entre muitas outras opções.

“Acredito que em Portugal temos o melhor peixe e o melhor marisco do mundo – têm grande qualidade e o seu sabor e textura são absolutamente únicos. No Maré, celebramos esta tradição gastronómica tão portuguesa e a nossa ligação histórica ao mar”, diz José Avillez.

Embora marcada pelo peixe e pelo marisco, a carta do Maré também inclui pratos de carne “Na Frigideira”, como o Bife do Lombo, molho à Café e Batata Frita ou os Bifinhos de Vitela Branca, molho de mostarda e alcaparras. E para finalizar, deliciosas sobremesas, como, por exemplo, Toucinho do céu com pinhões e sorvete de framboesa, Bolo de chocolate do Maré ou “É Fruta ou Chocolate” – gelados e sorvetes.

O novo restaurante tem duas salas e duas esplanadas, viradas para o mar. O design de interiores, assinado pelo atelier AnahoryAlmeida, inclui vários elementos ligados aos oceanos, como os painéis de azulejos que evocam o fundo do mar, produzidos e pintados na fábrica Viúva Lamego, segundo uma ilustração da artista Henriette Arcelin.

Uma raia em madeira com 3 metros, suspensa, de Luis Gallego, e as esculturas em cerâmica com figuras de peixes e cavalos-marinhos do Studio Bongard são outras peças decorativas marcantes no novo Maré.

O Maré fica na Avenida Nossa Senhora do Cabo 9000, 2750-374 Cascais. Pode reservar através deste número: +351 916 001 527.