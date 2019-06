Jornalista português em Londres quer ser deputado pelo PS

“O que me motiva são várias coisas. Tenho um extenso trabalho ao serviço do partido e da comunidade portuguesa no Reino Unido”, explica ao BOM DIA, Alcino Francisco, editor do PALOP News, jornal lusófono na Inglaterra.

Alcino Francisco declarou na sua página Facebook que formalizar uma “candidatura a deputado nas eleições diretas do Partido Socialista”, assumindo que “começou a caça ao voto”.

Desde sempre ligado ao Partido Socialista, o jornalista considera que “um partido político não tem dono(s)” e que se orgulha “de ser intolerante em relação a injustiças e se as primárias foram boas para Costa ganhar a Segura, não vejo porque razão as mesmas primárias não servem para outras situações como a escolha de um deputado. Uma simples questão de coerência”.

Apesar de tudo, Alcino Francisco é realista: “não prevejo que possa ser eleito. Na verdade, prevejo que qualquer tentativa de vir a resultar nas eleições diretas para deputado possa levar ainda bastante tempo”, apesar do seu ativismo pois, recorda, “faço parte do movimento Também somos portugueses que recentemente levou à alteração da lei eleitoral. Fomos um pequeno grupo que ganhou dimensão mundial na diáspora”.

Interrogado sobre se a sua candidatura será para obter um deputado pelo círculo da emigração ou a nível nacional, Alcino Francisco afirma que “será o PS a dizer se me candidato ao lugar do Paulo Pisco ou a outro qualquer lugar. Só o PS sabe onde eu serei mais útil”.

“Como penso avançar? Como sempre: falando com as pessoas e divulgando o esforço na ação”, considera o jornalista, que afirma já o ter feito em eleições para Portugal ou no Reino Unido em defesa de outras candidaturas, serei a fazer o mesmo por mim”.

Entre as coisas que este candidato a deputado desejaria está mudar a forma como votamos. “Sou um fervoroso adepto do voto digital”, e defende que se o seu banco utiliza soluções em linha e o Ministério das Finanças também, não vê razão para não votarmos via internet.