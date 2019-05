Jornalista português de Londres lança livro com recolha de textos

No próximo dia 11 de maio, às 16:30, será apresentado o livro “Cozido no tempo” da autoria do jornalista português a residir em Londres Alcino Gomes Francisco nas instalações da Monteiro Clinic no sul de Londres.

A publicação tem a chancela da Oxalá Editora com sede na Alemanha que se tem destacado no trabalho vocacionado para os escritores portugueses na diáspora.

“Cozido no tempo” é um livro que apresenta um registo de escrita original onde são relatadas várias histórias reais em formato emocional. Escrito ao longo de 15 anos, este lote de textos retrata episódios que envolvem outras pessoas que no entanto não são identificadas no texto.

