Jornalista da diáspora Adélio Amaro na Feira do Livro de Frankfurt

O escritor português, e jornalista a trabalhar para a diáspora, Adélio Amaro foi convidado pela editora alemã Flyerzentrum para marcar presença na maior feira do livro do mundo, em Frankfurt, Alemanha, entre os dias 18 e 22 de outubro de 2023.

Adélio Amaro, que recentemente lançou o livro “Insignes Açorianos”, em apresentações que ocorreram nos Açores, Lisboa e Leiria, estando agendas em mais oito localidades em Portugal e fora do país, referiu ser “uma enorme honra receber este convite para dar a conhecer o meu trabalho no coração mundial da promoção do livro”, disse à Agência Incomparáveis.

Quando questionado sobre o convite, o escritor português salientou que “não esperava este convite, ainda mais por uma editora alemã que tem edições em vários países e quando a participação editorial portuguesa na feira é enorme. Estou grato pelo convite e ansioso para fazer parte da maior feira do livro do mundo”.

No que diz respeito às suas expetativas, Adélio Amaro, que trabalha com várias comunidades portuguesas no mundo, segredou que “estou mais esperançado em ir aprender novos conceitos no mundo do livro do que na promoção do meu trabalho. Contudo, este foi um convite irrecusável e o qual agradeço à Flyerzentrum pela confiança e que, de certo, abrirá mais portas tanto para mim como para a BiblioRuralis e respetiva biblioteca”.

Adélio Amaro é diretor do jornal Gazeta Lusófona, na Suíça, coordenador da Cultura Popular da Câmara Municipal de Leiria, presidente do Centro do Património da Estremadura e presidente-fundador da BiblioRuralis, localizada em Leiria, e que conta com mais de 20 mil títulos.