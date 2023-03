Jornal inglês diz que Ronaldo jogará contra Liechtenstein e Luxemburgo

Cristiano Ronaldo estará, garantem os ingleses do The Athletic, na primeira convocatória de Roberto Martínez, novo selecionador nacional, a ser anunciada sexta-feira.

Apesar de, atualmente, jogar num campeonato de menor nomeada, o avançado do Al Nassr, que leva oito golos e duas assistências em nove jogos pelo conjunto saudita, estará entre os eleitos do treinador espanhol para o início do apuramento para o Euro-2024, com jogos frente ao Liechtenstein e Luxemburgo.

Cristiano Ronaldo, recorde-se, está a um jogo de se tornar no jogador com mais internacionalizações A da história, contabilizando, até agora, as mesmas 196 de Bader Al-Mutawa pela seleção do Kuwait.