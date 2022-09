Jornal de guerra

1.

Mal Vladimir Putin terminou o discurso, soaram vários rockets pró-russos em direcção às posições ucranianas. Eu saí à rua e entrevistei vários motoristas de autocarros, uma das profissões de risco em Donetsk. Mostraram-se felizes com a decisão. Um homem com um fato de treino da selecção russa, à espera de transporte, ia a caminho de casa da filha e mostrava-se orgulhoso. Havia sorrisos de orelha a orelha nas ruas. Não há celebrações públicas devido ao perigo dos bombardeamentos mas à porta do supermercado onde costumo fazer as compras uma rapariga com sacos cheios de bebidas afirmava que ia celebrar. “Algum aniversário”, perguntei? “Não, vou celebrar com a minha mãe o anúncio de Vladimir Putin”. Contou-me que tem apenas 18 anos e que votou pela primeira vez na vida no referendo. Desde os 10 anos que não conhece outra coisa senão a guerra. Depois dos ataques ucranianos sobre a cidade, parece que para esta gente não há volta atrás.

2.

Há quem diga que Vladimir Putin ordenou uma intervenção ilegal na Ucrânia à luz do direito internacional. É um facto. A Rússia usou a porta aberta pelos Estados Unidos no seu conceito ilegal de guerra preventiva para intervir militarmente contra Kiev. Mas, hoje, nas ruas de Lugansk houve festa. Como houve festa em Pristina quando boa parte do Ocidente reconheceu a independência do Kosovo sem qualquer referendo. Em Donetsk, o perigo dos bombardeamentos impediu celebrações mas há uma maioria pró-russa favorável a esta decisão.

Hoje, esperava-se que Putin fizesse um ultimato, um discurso mais bélico. Acabou por oferecer um presente envenenado: a proposta de uma negociação deixando de parte os quatro territórios agora anexados. Como resposta, Volodymyr Zelensky pediu o acesso rápido da Ucrânia à NATO. E eis que pela primeira vez, a aliança atlântica não tem nada sério para oferecer como resposta. A intervenção do secretário-geral da NATO foi agridoce e os Estados Unidos confirmaram isso mesmo: não é o momento para tal. Vêm tempos difíceis. A Rússia tentará uma ofensiva musculada em todas as frentes suportada por uma mobilização parcial e pelo uso de armas mais sofisticadas do que aquelas usadas até agora. Muito dificilmente a Ucrânia conseguirá aguentar esta nova fase da guerra sem que a NATO escale militarmente o conflito entregando armas a Kiev que podem levar Moscovo a ripostar. E vice-versa.

Bruno Amaral de Carvalho