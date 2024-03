Jorginho está a fazer mossa no futebol luxemburguês

A temporada 2023-24 no Luxemburgo está sensivelmente a meio mas já há um nome a destacar-se dos demais, quer pelos golos que marca, quer por toda a contribuição que tem tido ao longo do percurso do atual líder isolado Differdange. Falamos de Jorginho, que cumpre a sua primeira temporada no futebol do grão-ducado.

Jorginho aterrou no Aeroporto de Findel no último verão, altura em que trocou o Pevidém, do Campeonato de Portugal, pelo quinto classificado da BGL na época passada.

Desde então, o extremo de 26 anos já participou em 18 partidas (17 do campeonato e 1 da Taça do Luxemburgo), tendo apontado nada menos que 14 golos, registo que o coloca no cimo da lista de melhores marcadores do campeonato, a par do luxemburguês Benjamin Bresch do Marisca Mersch.

Depois de ter chegado ao Luxemburgo com um cartão de visita de goleador (17 golos em 25 jogos no ano desportivo anterior), não tardou muito até se estrear a marcar, logo na jornada 2 frente ao Racing FC.

De acordo com a plataforma Zero Zero, Jorge Gabriel Costa Monteiro iniciou a sua formação no Sporting de Braga, onde esteve de 2007 a 2014. Seguiu-se depois uma experiência de três anos em Celeirós e outros três no Merelinense. Em 2020/21 assinou pelo Fafe e repartiu a época seguinte entre a Sanjoanense e o Pevídem, pelo qual viria a fazer, um ano depois, a sua última época em Portugal.

Com 1.69m, 65 quilos e ambidestro, o extremo pode jogar nos dois lados do ataque.