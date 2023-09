Jorge Prado sagra-se campeão mundial de motocrosse

O piloto espanhol Jorge Prado (GasGas) sagrou-se campeão mundial de motocrosse, dando o primeiro título da modalidade à Espanha, ao vencer a primeira de duas corridas do Grande Prémio de Itália, em Maggiora Park.

Jorge Prado partia com 68 pontos de vantagem sobre o francês Romain Febvre (Kawasaki) e a vitória na primeira das duas corridas do dia bastou para assegurar antecipadamente o título. Prado foi sexto na segunda corrida, depois de uma queda, terminando em segundo com o somatório dos dois resultados.

Assim, o piloto galego chegou aos 890 pontos na categoria MXGP, a principal do campeonato, mais 83 do que Febvre e 171 do que Jeremy Seewer (Yamaha).

“Era um sonho de criança. Liderei o campeonato desde a primeira corrida, não podia pedir mais”, disse Jorge Prado.

Na classe MX2, a segunda mais importante, o italiano Andrea Adamo (KTM) também se sagrou campeão, graças ao terceiro lugar na prova caseira e à desistência do belga Liam Everts (KTM), filho e neto de antigos campeões mundiais.

“Nem consigo acreditar. É como um sonho. Talvez tenha tido sorte algumas vezes esta temporada, mas dei sempre o meu máximo”, disse Adamo.

A uma jornada do final do campeonato, Adamo tem, agora, 779 pontos, contra os 706 de Jago Geerts (Yamaha) e os 702 de Liam Everts.