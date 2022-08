Jorge Pinto lança obra sobre os emigrantes dos anos 60

O autor Jorge Pinto prepara-se para lançar já no próximo sábado, 20 de agosto, em Amarante, uma obra intitulada “Tamem digo – uma história de migrações”.

Segundo o próprio escritor, este livro é, em primeiro lugar, uma biografia da sua avó, Maria do Carmo, cuja vida “foi igual à de tantas outras mulheres saídas das aldeias de Portugal com destino a França nos anos 60”.

Mais que uma biografia de um ente querido, Jorge Pinto procurou complementar a narrativa com dados históricos e políticos.

Com mais de 80 ilustrações ao longo das suas mais de 200 páginas, “este livro quer ser uma homenagem a todos – e certamente a todas – os que saíram do seu país de origem fruto da necessidade”.

A apresentação decorrerá, a partir das 17h00 (hora local), na Biblioteca Municipal Albano Sardoeira.

A totalidade do lucro da venda do livro reverterá para a Humans Before Borders.

