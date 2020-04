Jorge Jesus a caminho de Inglaterra?

Com a renovação de Jorge Jesus com o Flamengo pendente, o treinador português vai reunindo interessados no estrangeiro. O Newcastle é um dos mais recentes projetos a mostrar o seu interesse.

A renovação de Jorge Jesus com o Flamengo atingiu um impasse. O treinador português pede um aumento salarial, mas o Flamengo não terá capacidade financeira para responder às suas exigências. A situação ainda estará agora mais critica devido à pandemia de covid-19 que tem afetado as contas dos clubes.

Jesus termina contrato com o Flamengo em junho e desde há muito tempo que o emblema do Rio de Janeiro tenta ‘agarrar’ o técnico que impressionou na sua época de estreia.

O portal Goal escreve que o Newcastle está interessado na contratação de Jesus para o comando técnico dos britânicos. O clube está atualmente num processo de venda, com o herdeiro saudita, Mohammed Bin Salman a ser colocado na linha da frente como novo dono do Newcastle.

O Newcastle prepara-se para receber uma injeção de 200 milhões de euros para gastar em transferências. Mbappé, Kyle Walker, Jerôme Boateng, Boubakary Soumaré e Moussa Dembélé são alguns dos seus alvos para a reabertura do mercado.

Segundo o jornal A Bola, Jorge Jesus é visto pelos ‘magpies’ como um dos favoritos a assumir o leme da equipa. O antigo treinador do Tottenham, Mauricio Pochettino também está entre as possíveis contratações.