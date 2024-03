O judoca português conquistou a medalha de ouro na categoria -100kg do Grand Slam de Antalya, na Turquia, do circuito mundial de Judo.

Também este domingo, Patrícia Sampaio foi sétima classificada nos -78kg.

Os atletas portugueses encerram a sua participação com três medalhas, depois da prata de Tais Pina e do bronze de João Fernando no sábado.